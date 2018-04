Naturschutz

Umweltverbände halten an Klage gegen Skischaukel fest

Die großen bayerischen Umweltverbände halten an ihrer Klage gegen den umstrittenen Verbindungslift am Riedberger Horn fest, obwohl die Staatsregierung die Skischaukel vorerst auf Eis gelegt hat. „Es hängt weiter ein Damoklesschwert über dem Riedberger Horn“, sagte der Landesbeauftragte des Bundes Naturschutz in Bayern, Richard Mergner, am Freitag in München. „Was wir wollen, ist eine dauerhafte und rechtsverbindliche Sicherheit“, ergänzte der Landesvorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz, Norbert Schäffer. Die beiden Verbände wollen ihre bereits beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingereichte Normenkontrollklage deswegen nicht zurücknehmen.