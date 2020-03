Gesundheit Umzüge bitte verschieben Schlechte Nachrichten für alle, die sich gerade mit Hausbau oder Wohnungswechsel zu tun haben: Wer kann, sollte das vertagen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Mann trägt eine Matratze. Foto: Armin Weigel/dpa

Ismaning.Umzüge sollten in Bayern derzeit nach Möglichkeit verschoben werden. „Umzugsunternehmen dürfen ihre Arbeit machen“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Samstagmorgen dem Radiosender Antenne Bayern. Aber die Leute sollten jetzt nicht ihre ganze Familie zusammentrommeln. Auch Zwangsräumungen „muss man halt dann machen“. Darüber hinaus gelte für Handwerker, dass sie ihrer Arbeit nachgehen können. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte zudem, auch Heiraten sei möglich - aber nur in kleinem Kreis.

Mehr Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.