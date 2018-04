Kriminalität Unbekannte schlagen Mann mit einer Holzlatte

Mail an die Redaktion Blaulicht und Schriftzug „Polizei“ auf dem Dach eines Funkstreifenwagens. Foto: Jens Büttner/Archiv

Landshut.Zwei Unbekannte haben einen 49 Jahre alten Mann in Landshut mit einer Holzlatte attackiert und ihm das Handy entrissen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schlug einer der Männer den 49-Jährigen in der Nacht auf Samstag mit der Holzlatte auf den Rücken. Der zweite Angreifer entriss das Handy des Mannes und stieß diesen in die Isar. Der 49-Jährige kam ins Krankenhaus. Zu den Tätern gab es laut Polizei zunächst keine Hinweise.