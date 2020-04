Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomat: Schüsse bei Verfolgung Drei Unbekannte haben im Landkreis Schweinfurt einen Geldautomaten gesprengt und sich anschließend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Gochsheim.Ein Streifenwagen traf bei der Bank in Gochsheim ein, als die Täter am frühen Mittwochmorgen gerade in ein Auto stiegen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer raste mit hohem Tempo davon. Die Beamten schossen auf den Wagen, konnten diesen aber nicht stoppen.

Obwohl die Polizei mit einem Hubschrauber und zahlreichen Streifenwagen nach dem Fluchtauto suchte, konnten die Täter vorerst entkommen. Die Polizei fand nur noch die Geldkassetten aus der Bank, die die Unbekannten an der A45 angezündet hatten. Wie viel Geld die Täter entwendet hatten, war zunächst unklar.

Erst vergangene Woche hatten Unbekannte im nahe gelegenen Niederwerrn auf ähnliche Weise einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es sich um dieselben Täter handelt.