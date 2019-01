Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bankfiliale

Röthlein.Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Röthlein (Landkreis Schweinfurt) gesprengt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 15 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Täter erbeuteten einen Geldbetrag in zunächst unbekannter Höhe und flüchteten. Bewohner des Hauses, in dem sich auch die Bank befindet, hatten nach Polizeiangaben gegen 4.15 Uhr einen lauten Knall bemerkt und daraufhin die Beamten verständigt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittele nun in dem Fall, hieß es.