Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomaten in Oberbayern Unbekannte haben am Freitagmorgen in Oberbayern einen Geldautomaten gesprengt.

Kinding.Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus. Der Vorraum der Bankfiliale in Kinding (Landkreis Eichstätt) sei „komplett verwüstet“, so ein Sprecher des Landeskriminalamtes am Freitag. Des Weiteren gäbe es Hinweise darauf, dass einer der Täter eine unbeteiligte Person mit einer Schusswaffe bedroht habe. Wie viel Geld die Unbekannten erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-969415/2