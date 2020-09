Anzeige

Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomaten in Unterfranken Zwei Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in einer Bank in Unterfranken gesprengt.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Illustration

Geiselbach.Die Täter seien offenbar in einem schwarzen Mini-Cooper geflüchtet, teilte die Polizei am Freitag mit. Wie viel Bargeld sie erbeuteten, war zunächst unklar: „Das muss natürlich jetzt durch die Bank abgeklärt werden, was im Automaten war“, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach der Explosion in der Nacht zum Freitag machten sich zahlreiche Streifen und ein Hubschrauber in Geiselbach (Landkreis Aschaffenburg) auf die Suche nach den Unbekannten - zunächst erfolglos. Die Polizei suchte nach Zeugen.