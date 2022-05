Schwaben Unbekannte sprengen Geldautomaten und entkommen

Mit Sprengstoff ist in Schwaben ein Geldautomat zerstört worden. Die Täter hatten den Automaten in Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) in der Nacht auf Freitag gesprengt und waren geflüchtet, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in München mit.

dpa