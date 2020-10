Anzeige

Kriminalität Unbekannte sprengen Geldautomaten und lösen Großeinsatz aus Unbekannte haben einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Mainaschaff (Landkreis Aschaffenburg) gesprengt und sind mit dem erbeuteten Geld geflüchtet.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mainaschaff.Die Sprengung am frühen Samstagmorgen löste mehrere Notrufe aus, die eine Explosion gemeldet hätten, teilte die Polizei mit. Deswegen seien die Beamten schnell am Tatort gewesen. Die Täter seien in einem dunklen Sportwagen geflüchtet, die Fahndung sei zunächst erfolglos geblieben. Die Sprengung habe einen Großeinsatz ausgelöst, auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz gewesen. Wie viel Geld erbeutet wurde, war noch unklar.