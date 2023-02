Landkreis Fürth Unbekannte stehlen große Bleistift-Statuen von Kreisverkehr

Unbekannte haben in Stein (Landkreis Fürth) drei übergroße Bleistift-Statuen gestohlen. Die Stifte sind zwischen drei und vier Meter hoch und befanden sich an einem Kreisverkehr an der Hauptstraße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie waren Teil eines Kunstwerks aus mehreren zusammengeschraubten Stiften. Die Diebe schlugen nach Angaben der Polizei zwischen Neujahr und Freitag zu und nutzten vermutlich einen Anhänger oder Lastwagen zum Transport des Diebesguts.

dpa