Polizei Unbekannte stürmen Bar und schlagen Betreiber mit Hammer

Der Betreiber einer Shisha-Bar im schwäbischen Dillingen ist von zwei bislang unbekannten Männern mit einem Hammer verletzt worden. Die Täter stürmten nach Polizeiangaben in der Nacht zu Freitag in die Bar und sorgten für Chaos. Die Randalierer zerstörten Teile der Einrichtung und pöbelten Gäste an.

dpa