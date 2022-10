Oberbayern Unbekannte verwüsten rund 80 Gräber auf Friedhof

Rund 80 Gräber haben unbekannte Täter auf einem Friedhof im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verwüstet. Auf dem Gelände in Neuburg an der Donau seien in der Nacht zum Donnerstag hauptsächlich Grableuchten und Pflanzen zerstört worden, teilte die Polizei mit. Diese ermittle nun wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung. Der Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

dpa