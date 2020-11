Anzeige

Kriminalität Unbekannter hält 13-Jährige in Augsburg fest Ein 13-jähriges Mädchen ist auf einer Fußgängerbrücke in Augsburg von einem Unbekannten angegriffen worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Augsburg.Der Mann habe es am Dienstagmorgen festhalten und wegziehen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Mädchen wehrte sich jedoch so heftig, dass der Täter von ihm abließ und flüchtete. Die Polizei fahndet nun nach dem etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann und sucht Zeugen.