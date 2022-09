Plattling/Stephansposching Unbekannter „kapert“ Gurkenflieger und lässt diesen unbeaufsichtigt über Feld fahren

Mail an die Redaktion Einen Gurkenflieger hat ein Unbekannter auf einem Feld im Landkreis Deggendorf gestartet. Foto: Archiv Birgmann

Plattling, Stadt.Unglaublicher Vorfall in Plattling (Landkreis Deggendorf): Ein Unbekannter hat dort auf einem Feld einen Gurkenflieger gestartet - und diesen unbeaufsichtigt im Kreis fahren lassen. Nicht der einzige Fall dieser Art. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hat sich der erste Vorfall bereits am Donnerstag ereignet. Zwischen 13 und 15 Uhr soll der unbekannte Täter einen Gurkenflieger auf einem Feld im Plattlinger Ortsteil Pankofen gestartet haben. Den Schlüssel fand er wohl unter der Fußmatte des Gefährts. Laut Polizei ließ er das autonom fahrende Erntegerät für Gurken rückwärts im Kreis fahren - und machte sich aus dem Staub. Der 71 Jahre alte Landwirt entdeckte den fahrenden Gurkenflieger auf dem Feld und konnte ihn stoppen. Der Schaden am Gerät und auf dem Feld beläuft sich nach ersten Schätzungen auf gut 7000 Euro.







Nur zwei Tage später wurde erneut ein Gurkenflieger „gekapert“ - dieses Mal auf einem Feld bei Stephansposching (Landkreis Deggendorf). Erneut fand der Täter den Schlüssel im Fahrzeug. Er fuhr mehrmals hin und her, ehe sich der Gurkenflieger festfuhr. Zum Abschluss schüttete der Täter noch Wasser in den Tank.

Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 7000 Euro - und hofft auf Hinweise: Wer Angaben machen kann, soll sich bei der Polizei Plattling unter Tel. 09931/91640 melden.

Wie die Polizei am Sonntagmittag ergänzend mitteilte, haben sich bereits erste Zeugen gemeldet. So hatte ein Mann im am Donnerstag im Bereich des Gurkenfliegers zwei Buben (etwa 10 bis 12 Jahre alt) beobachtet. Auffällig sei dabei ein kleines schwarzes BMX-Rad gewesen.

− age