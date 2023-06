Unfallflucht Unbekannter lässt Seniorin nach Unfall verletzt zurück

Ein Unbekannter hat in Oberbayern eine Seniorin nach einem Unfall schwer verletzt zurückgelassen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 299 im Landkreis Mühldorf am Inn.

dpa