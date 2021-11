Anzeige

Kriminalität Unbekannter randaliert und uriniert in Regensburger Kirche Zerbrochene Kerzenständer, Altarkreuz herausgebrochen und gestohlen - so haben Zeugen eine Regensburger Kirche vorgefunden.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht bei einer Kontrolle auf der Straße.

Regensburg.Außerdem habe der Täter in eine Ecke des katholischen Gotteshauses uriniert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Montagabend habe der Mesner der Kirche die Polizei angerufen und über die Randale informiert, sagte ein Sprecher. Der Unbekannte müsse am Montag zwischen 11 und 19 Uhr in der Kirche gewütet haben. Die Ermittler bitten nun mögliche Zeugen um Hinweise.

