Anzeige

Polizei Unbekannter Toter an Steilhang gefunden In München ist ein Mann tot neben einem Fußweg an der Isar gefunden worden. Identität sowie Todesursache sind derzeit unklar.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

München.Der leblose Mann wurde von einer Passantin an einem Steilhang am Isarhochufer gefunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wiederbelebungsmaßnahmen der Passanten und der gerufenen Rettungskräfte seien erfolglos geblieben. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann, dessen Alter auf 45-55 Jahre geschätzt wird, am Mittwochabend auf dem Fußweg am Isarhochufer gestürzt und die Böschung heruntergerutscht ist. Es gebe keine Anhaltspunkte für ein Fremdeinwirken oder Suizid. (dpa)