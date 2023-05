Ermittlungen Unbekannter verletzt 14-Jährige mit schwerem Stein am Kopf

Ein Unbekannter hat in Nürnberg eine 14-Jährige mit einem schweren Stein beworfen. Das Mädchen kam nach dem Vorfall am Dienstagnachmittag mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weil der Stein so massiv war, dass die Tat potenziell lebensgefährlich war, habe die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

dpa