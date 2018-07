Spende Unbekannter zahlt Restaurantrechnung Schüler einer Straubinger Förderschule wurden mit einer besonderen Geste überrascht. KJF-Direktor Eibl ist begeistert.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Diesen Zettel überbrachte der Wirt den Kindern ihren beiden Betreuerinnen. Foto: St. Wolfgang

Straubing.Eine so ungewöhnliche Spende hat Michael Eibl, Direktor der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg, noch nicht erlebt. „Das ist schon etwas Besonderes, das uns alle begeistert hat.“ Ausgelöst hat die Freude ein Unbekannter im Gasthaus BurgerWirt am Straubinger Theresienplatz.

Die Betreuerinnen Stephanie Pöschl und Sabrina Probst waren am Dienstag mit acht Kindern der Bildungsstätte St. Wolfgang, einer integrativen Schule mit angeschlossener heilpädagogischen Tagesstätte, in dem Lokal beim Mittagessen. Die Kinder im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren, die aufgrund einer geistigen Behinderung in dem Zentrum betreut werden, wollten den bevorstehenden Schulabschluss feiern. Das nicht aufgebrauchte Bastelgeld des vergangenen Schuljahres sollte dafür aufgewendet werden, die Eltern wollten den Rest der Rechnung übernehmen, erzählt Astrid Aschenbrenner, die Leitung der heilpädagogischen Tagesstätte, im Gespräch mit unserer Zeitung. Was dann aber passierte, hat die Kinder und deren Betreuer sozusagen kalt erwischt. „Ja, wir alle waren danach völlig überwältigt von dieser Geste“, sagt Aschenbrenner. Denn als die Betreuer die Rechnung verlangten, kam der Wirt mit einem kleinen Zettel an den Tisch. „Vielen Dank, dass Sie sich so toll um diese außergewöhnlichen Kinder kümmern“, stand darauf. Unterzeichnet hatte der unbekannte Spender mit „D. H.“. „Da war die Freude am Tisch natürlich riesengroß“, berichtet Aschenbrenner. „Da es auch immer wieder Menschen gibt, die, wenn sie unsere Kinder sehen, schnell den Blick abwenden, überwältigt uns eine solche Reaktion natürlich umso mehr.“

Katholische Jugendfürsorge der Diözese Fördereinrichtung: Unter dem Dach der Katholischen Jugendfürsorge sind über 70 Fördereinrichtungen an 25 Standorten in der Oberpfalz und Niederbayern angesiedelt. Die KJF beschäftigt rund 4000 Mitarbeiter.

Angebote: Vom zu früh geborenen Säugling bis zum alten Menschen mit Behinderung bietet die KJF Förderung und Teilhabe in der Gesellschaft. Gegründet wurde die Einrichtung 1912 in Regensburg.

Für Eibl ist es besonders schön zu sehen, dass die gute Arbeit der Einrichtung wahrgenommen wird. „Es freut mich, wenn Menschen registrieren, wie liebevoll und geduldig unsere Betreuer mit den Kindern umgehen.“ Er würde sich wünschen, dass solche spontanen Aktionen Nachahmer finden. „Wir freuen uns über jede Spende, aber wenn sie so überraschend kommt, dann ist das natürlich besonders.“

Die Betreuerinnen der Bildungsstätte St. Wolfgang wollen nicht nachforschen, wer diesen vermutlich sehr spontanen Gedanken umgesetzt hat. „Gerade in dieser Zeit passt eine solche Geste und zeigt, dass es Menschen gibt, die sehr wohl etwas für die Gesellschaft tun“, lobt Eibl.

