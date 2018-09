Kriminalität Unbeteiligter bei Streit in Münchner S-Bahn verletzt

Foto: Silas Stein/Archiv

München.Ein unbeteiligter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in einer Münchner S-Bahn am Karlsplatz verletzt worden. Ein Unbekannter ging Zeugenaussagen zufolge am Samstagabend auf zwei dunkelhäutige Fahrgäste los und wurde von einem 35-Jährigen aufgehalten, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Helfer bekam einen Schlag ins Gesicht und drückte danach den Angreifer gegen eine Glas-Trennscheibe, die zersplitterte. Die Splitter verletzten wiederum einen weiteren unbeteiligten Fahrgast am Arm. Zeugen alarmierten die Bundespolizei, doch als die Beamten am Tatort ankamen, waren alle Beteiligten bis auf den 35-Jährigen verschwunden. Die Bundespolizei will nun die Überwachungsvideos auswerten und ermittelt wegen Körperverletzung.