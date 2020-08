Anzeige

Unerlaubter Verleih von Sexpuppen fliegt auf Einem illegalen Sexpuppenverleih ist die Polizei in Kempten auf die Spur gekommen.

Kempten.Dessen Betreiber habe nachts auf einem Parkplatz einen Mann angesprochen und ihm das Bild einer halbnackten Frau gezeigt, teilte die Polizei am Montag mit. Als der Gewerbetreibende dem Mann in der Nacht zum Sonntag sagte, er habe in seinem Auto mehr davon, witterte der Angesprochene etwas Unerlaubtes und rief die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden heraus, dass der Verdächtige einen mobilen Verleih von Sexpuppen betrieb. Laut einem Polizeisprecher fehlte ihm die notwendige Reisegewerbekarte. Deshalb musste er seinen Shop schließen und erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Gewerbeordnung.