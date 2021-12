Anzeige

Polizei Unfälle nach Eisregen in der Oberpfalz Am Donnerstagabend wurden die Straßen spiegelglatt. Auf der A6 bei Amberg kam es zu neun Unfällen mit 20 beteiligten Autos.

Mail an die Redaktion Die A6 war am Donnerstagabend spiegelglatt. Foto: vifogra

Amberg.Am Donnerstagabend wurden aufgrund plötzlich einsetzenden Eisregens im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr insgesamt 69 witterungsbedingte Verkehrsunfälle mit einer Vielzahl von beteiligten Fahrzeugen im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz registriert. Die überwiegende Mehrzahl der Unfälle ging mit Blechschäden glimpflich ab, bei 6 Unfällen wurden Personen leicht verletzt. Der Schwerpunkt des Geschehens lag mit 38 Unfällen in Stadt und Landkreis Regensburg sowie mit 16 Unfällen im Raum Amberg/Schwandorf.

Gegen 19.40 Uhr kam es auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Amberg-Süd und Amberg-Ost glättebedingt zu insgesamt neun Unfällen mit insgesamt 20 beteiligten Fahrzeugen. Es wurden sechs Personen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn ist in Richtung Tschechien derzeit noch gesperrt, die Aufräumarbeiten sind in Gange. Wann die Autobahn freigegeben werden kann, ist noch nicht absehbar.

Linienbus rutscht in geparkte Fahrzeuge

Gegen 19.45 Uhr kam es auf der A93 in Fahrtrichtung Hof zwischen den Anschlussstellen Wiesau und Mitterteich-Süd zu zwei Unfällen mit zwölf beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Dabei wurden drei Fahrgäste leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Es wurden neun geparkte Fahrzeuge beschädigt.

In weiten Teilen unseres Verbreitungsgebietes kommt es wegen der Glätte zu erheblichen Verspätungen bei der Auslieferung und der Zustellung der Weihnachtsausgabe.