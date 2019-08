Verkehr Unfall: 38-Jähriger stirbt am Waldrand Der Fahrer kam mit seinem Audi bei Erbendorf von der Straße ab. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Mail an die Redaktion Ein Notarzt-Wagen an einer Unfallstelle auf einem Symbolbild: Bei Kemnath kam es am Samstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Foto: dpa

Kemnath.Auf der Bundesstraße B22 bei Erbendorf kam am Samstag ein Mann zu Tode. Der 38-Jährige aus dem westlichen Landkreis Tirschenreuth war am Morgen von Erbendorf in Richtung Kemnath unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Audi TT verlor. Der Wagen kam kurz nach der Abzweigung Kornhof nach rechts von der Straße ab, rammte ein Wasserdurchlaufrohr, überschlug sich mehrere Male und kam erst rund 100 Meter weiter am Waldrand zum Stehen.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Autofahrers feststellen.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Erbendorf und Kemnath im Einsatz; sie lenkten den Verkehr um. Die Bundesstraße musste zeitweise total gesperrt werden, teilte die Polizeiinspektion Kemnath am Samstag mit.

