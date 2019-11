Verkehr Unfall auf A3: Bus überfährt Fußgänger Ein Reisebus hat auf der Autobahn 3 bei Hunderdorf (Landkreis Straubing-Bogen) einen Fußgänger überfahren.

Mail an die Redaktion Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa

Hunderdorf.Dieser starb nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle nahe der Raststätte Bayrischer Wald Nord, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte. Die Fahrgäste des Reisebusses sowie der Fahrer blieben unverletzt. Die Identifikation der verunglückten Person stehe noch aus. Warum sie zu Fuß über die Autobahn lief, blieb zunächst offen. Die A3 wurde in Fahrtrichtung Regensburg voll gesperrt. Derzeit kommt es auf der A3 noch zu Verkehrsbehinderungen an der geräumten Unfallstelle.

