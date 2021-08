Anzeige

Verkehr Unfall auf A9: Lastwagen verhakt sich und wird mitgeschleift Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 in Mittelfranken haben sich zwei Lastwagen ineinander verhakt.

Feucht.Ein 39 Jahre alter Lkw-Fahrer habe die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden Lastwagens falsch eingeschätzt und dabei den Unfall verursacht, teilte die Polizei am Freitag in Feucht mit. Bei dem Zusammenstoß zwischen Greding und Altmühltal am Donnerstagmorgen habe sich sein Führerhaus in dem Sattelanhänger des 33 Jahre alten vorausfahrenden Fahrers verkeilt.

Dabei wurde der Transporter des Unfallverursachers etwa 100 Meter mitgezogen. Als sich die Lastwagen schließlich voneinander lösten, verlor der 39-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und prallte damit gegen eine Schutzplanke. Beide Fahrer blieben unverletzt.

