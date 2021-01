Anzeige

Verkehr Unfall auf der A93 bei Hausen In Fahrtrichtung Regensburg ist die Autobahn zwischen Hausen und Saalhaupt gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Mail an die Redaktion Auf der A93 hat sich bei Hausen ein Unfall ereignet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa

Regensburg.Auf der A93 hat sich bei Hausen (Landkreis Kelheim) am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei sind mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. In Fahrtrichtung Regensburg ist die Autobahn zwischen Hausen und Saalhaupt wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr staut sich. Über die U29 können Verkehrsteilnehmer ausweichen.

In weiten Teilen Bayerns herrschen seit Dienstagmorgen winterliche Straßenverhältnisse. Es hat geschneit und verbreitet ist es glatt. Räumdienste sind nonstop im Einsatz, um besonders gefährliche Stellen zügig zu entschärfen, wie es heißt. Die Polizei in Niederbayern mahnt die Verkehrsteilnehmer, sich umsichtig zu verhalten und die Geschwindigkeit den Verhältnissen anzupassen.