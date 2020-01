Unfälle Unfall auf glatter Straße: Mopedfahrer schwer verletzt Auf schneeglatter Fahrbahn ist ein junger Mopedfahrer in Oberfranken gegen ein Auto gekracht und hat sich dabei schwer verletzt.

Polizeiwagen mit Blaulicht und Unfallwarnung. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Rehau.Der 16-Jährige war in Rehau (Landkreis Hof) unterwegs, als er auf der verschneiten Straße die Kontrolle über sein Moped verlor, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er krachte gegen das Heck des geparkten Autos und brach sich dabei ein Bein. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus. Sein Mitfahrer blieb bei dem Unfall am Samstagabend unverletzt.