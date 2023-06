Bayreuth Unfall bei Autorennen: Sachschaden von 100.000 Euro

Bei einem Autorennen in Bayreuth hat ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Schaden von 100.000 Euro verursacht. Der 44-Jährige und ein 51-Jähriger lieferten sich ein Autorennen in der Nacht zu Sonntag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als der 44-Jährige die Kontrolle verlor, kam er von der Straße ab. Er beschädigte neben seinem eigenen Wagen weitere geparkte Autos und ein Gebäude. Der Fahrer hatte leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Laut Polizei müssen sich beide strafrechtlich verantworten. Demnach wurden ihre Führerscheine und Autos beschlagnahmt.

dpa