Unfälle Unfall beim Linksabbiegen: 90-Jähriger tödlich verletzt Bei einem Abbiege-Unfall in Schwaben ist ein 90-Jähriger tödlich verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Zwei zerstörte PKW neben einer Straße. Foto: Ralf Zwiebler/dpa

Illertissen.Der Mann habe beim Linksabbiegen auf einer Staatsstraße einen entgegenkommenden Pkw übersehen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Er starb noch an der Unfallstelle bei Illertissen (Landkreis Neu-Ulm). Die beiden 26- und 61-jährigen Insassinnen des entgegenkommenden Wagens seien bei dem Unfall am Sonntagnachmittag dank der Airbags im Wagen leicht verletzt worden, sagte der Sprecher.