München Unfall: Fußgängerin zwischen Auto und Garagentor eingeklemmt

Bei einem Unfall ist eine Fußgängerin in München zwischen einem Auto und einem Garagentor eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Ein Autofahrer wollte Polizeiangaben zufolge am Sonntagmittag in eine Einfahrt fahren und übersah die 67-Jährige.

dpa