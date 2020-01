Verkehr Unfall in Mittelfranken: Mutter tot Drei Kinder schweben in Lebensgefahr, der Vater schwer verletzt: Am Sonntagabend kam es zu einem schweren Unfall bei Roth.

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Georgensgmünd.Ihr Ehemann erlitt schwere Verletzungen, die drei Kinder waren am Sonntagabend noch in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der 19 Jahre alte Unfallverursacher erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.

Den Angaben zufolge war der 19-Jährige am späten Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 2 in Richtung Nürnberg unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache mit seinem Transporter auf Höhe der Ortschaft Wernsbach (Georgensgmünd) im Landkreis Roth in den Gegenverkehr geriet und gegen das Familienauto prallte. Die Bundesstraße wurde im Bereich der Unfallstelle zunächst gesperrt.

