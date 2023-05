Brände Unfall in Restaurant: Stichflamme verletzt Mitarbeiter

Bei einem Betriebsunfall in einem Münchner Restaurant sind zwei Mitarbeiter leicht verletzt worden. In der Küche des Lokals war es am Freitagvormittag zu einer Stichflamme gekommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei Männer im Alter von 37 und 48 Jahren mit Brandverletzungen. Sie wurden von den Einsatzkräften versorgt und dann in Kliniken gebracht. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden beide leicht an den Armen verletzt.

dpa