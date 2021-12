Anzeige

Unfälle Unfall mit mehreren Autos nach Überholmanöver Bei einem Überholmanöver in Schwaben ist es zu einem Unfall mit mehreren Autos gekommen.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Aislingen.Ein 54-Jähriger habe nahe Aislingen (Kreis Dillingen an der Donau) eine Kolonne aus drei Fahrzeugen überholt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ihm folgte am Dienstag ein 30-Jähriger. Auf der Gegenfahrbahn kam den Überholenden eine 18-Jährige entgegen.

Nur durch eine Vollbremsung verhinderte die Frau den Zusammenstoß mit dem 54-jährigen. Dieser konnte wieder nach rechts einscheren und weiter fahren, da auch der erste Fahrer der Kolonne stark abbremste.



Als der 30-Jährige das sah, scherte der Mann wieder in die Fahrzeugkolonne ein und touchierte dabei den letzten Wagen. Dieser prallte daraufhin auf das Autoheck eines 26-Jährigen. Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.



Den 54-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

