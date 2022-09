Unfall Unfall mit mehreren Fahrzeugen nach Hagelschlag auf A9

Nach Hagelschlag auf der Autobahn 9 bei Schnaittach im Landkreis Nürnberger Land hat es nach ersten Informationen der Polizei einen Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen gegeben. Sie seien am Samstag in südlicher Richtung unterwegs gewesen. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Verletztenzahl könne sich aber noch erhöhen. Fast gleichzeitig habe es einen weiteren Unfall in Fahrtrichtung Berlin gegeben, dieser stehe aber vermutlich nicht mit dem Hagel in Verbindung. Zum genauen Hergang der Unfälle konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen.

dpa