Unfälle

Unfall mit mehreren Lkw: A73 gesperrt

Ein Lastwagen bremst ab, drei weitere schaffen es nicht mehr rechtzeitig und krachen ineinander: Eine Unfallserie mit vier Lkw hat am Montagmorgen zu einer Sperrung der Autobahn 73 zwischen Lichtenfels und Bad Staffelstein geführt. Der Fahrer des ersten Lasters hatte sein Fahrzeug gestoppt, weil vor ihm zwei Autos auf der nassen Fahrbahn verunglückt waren, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die drei Fahrer dahinter bemerkten dies nicht schnell genug und krachten jeweils in den Vordermann. Ein Mensch kam verletzt in eine Klinik.