Unfälle Unfall mit sieben Fahrzeugen auf A93 Ein kaputter Reifen hat auf der Autobahn 93 in Oberfranken zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen geführt.

Mail an die Redaktion Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schönwald.Verletzt sei glücklicherweise niemand worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Auf Höhe der Ortschaft Schönwald im Landkreis Wunsiedel war am Anhänger eines Lkw-Gespanns ein Reifen geplatzt. Dessen Reste blieben den Angaben nach auf der Fahrbahn liegen. Sieben nachfolgende Fahrzeuge kollidierten am Freitagabend mit dem Hindernis. Es entstand Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro. (dpa)