Oberbayern Unfall mit Streifenwagen und Bundeswehr-Auto: Vier Verletzte

Beim Frontalzusammenstoß zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Dienstfahrzeug der Bundeswehr sind in Oberbayern vier Menschen teilweise schwer verletzt worden. Die beiden 22 und 28 Jahre alten Polizeibeamten mussten ebenso wie ein 27 Jahre alter Soldat mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Der 37 Jahre alte Beifahrer des Bundeswehrwagens kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

dpa