Unfälle Unfall mit zehn Fahrzeugen: Sperrung und Stau auf der A 8 Am Mittwoch ist es bei Dasing auf der Autobahn 8 zu einem Unfall mit zehn beteiligten Fahrzeugen und acht Leichtverletzten gekommen.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Dasing.Die Unfallstelle habe sich über 150 Meter erstreckt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Laut Polizeiangaben war ein 53-Jähriger auf nasser Fahrbahn zu schnell gefahren, mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und auf das Auto einer 31-Jährigen aufgefahren. Die Autos kamen auf der rechten und linken Spur zum Stehen. In der Folge kam es zu weiteren Unfällen. Trotz der vielen Verletzten wurde ein zwischenzeitlich gelandeter Rettungshubschrauber nicht benötigt. Der Schaden beträgt schätzungsweise 70 000 Euro. In Richtung Stuttgart wurde die Autobahn zwischen Adelzhausen und Dasing zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr staute sich auf einer Strecke von zwölf Kilometern.