Unfall mit zwei Toten: Fahrer war mit Tempo 180 unterwegs

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Niederbayern am vergangenen Sonntag steht fest: Der Fahrer des Unfallwagens war mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde auf der Bundesstraße 11 in Regen unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.