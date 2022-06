Dillingen a.d. Donau Unfall: Motorradfahrer landet auf Autodach - Schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Schwaben gegen ein Auto geprallt und schwer verletzt worden. Der 46-Jährige musste von einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum in Augsburg geflogen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er hatte am Samstag übersehen, dass das Auto vor ihm in Wertingen (Landkreis Dillingen an der Donau) links abbog und fuhr ihm in die Seite.

dpa