Unfall Unfall nach geplatztem Reifen: Stau auf A3

Vier Verletzte und zehn Kilometer Stau hat es nach einem Unfall auf der A3 bei Aschaffenburg gegeben. Ein geplatzter Reifen an einem Auto sei nach aktuellem Ermittlungsstand die Ursache für den Unfall am frühen Dienstagmorgen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der 49-jährige Fahrer habe durch den geplatzten Reifen die Kontrolle über das Auto verloren und sei in einen Lastzug gefahren. Die vier Insassen wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nach Angaben des Sprechers nicht.

dpa