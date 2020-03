Unfälle Unfall nach Unfall Nach einem Verkehrsunfall hat ein Mann in Schwaben den vermeintlichen Unfallfahrer kurzerhand verfolgt und dabei selbst einen Unfall verursacht.

Aichach.Auf einer Straße in Aichach seien sich am Montag ein 42-Jähriger und ein 54-Jähriger mit ihren Autos entgegen gekommen und hätten sich an den Außenspiegeln berührt, teilte die Polizei mit. Dabei seien die Spiegel kaputt gegangen. Der 54-Jährige habe daraufhin gewendet, den flüchtigen 42-Jährigen verfolgt und überholt, um ihn auszubremsen. „Da hat er den Stempel reingehauen“, und es habe einen Auffahrunfall gegeben, sagte ein Sprecher. Nun läuft gegen beide Fahrer ein Strafverfahren.