Unfall Unfall zwischen Auto und Trambahn - zwei Verletzte

Beim Wenden ist ein Autofahrer in München mit einer Tram zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach dem Zusammenprall am Dienstag wurde der Wagen des 36-Jährigen noch etwa 30 Meter von der Bahn vor sich hergeschoben, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Eine 78-Jährige, die sich als Fahrgast in der Straßenbahn befand, wurde leicht verletzt.

dpa