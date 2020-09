Anzeige

Unfälle Unfallfahrer beseitigt Schaden auf Autobahn und flüchtet Ein vermeintlicher Unfallfahrer hat sich nach einem Zusammenstoß mit der Leitplanke auf der Autobahn 9 bei Greding (Landkreis Roth) noch die Zeit genommen, den Seitenstreifen zu kehren.

Mail an die Redaktion Ein Polizei Blaulicht bei der Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Greding.Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Zeuge den Mann am Montag beobachtet, wie er um seinen Wagen mit Wohnanhänger herum scheinbare Unfallspuren verschwinden lassen wollte. Die alarmierten Beamten fanden an der Stelle tatsächlich eine massiv beschädigte rechte Leitplanke. Da der Autofahrer beim Aufräumen aber ganze Arbeit geleistet hatte, konnte die Polizei an der Unfallstelle keine weiteren Hinweise finden. Der Unfallfahrer konnte unerkannt flüchten, obwohl die Beamten davon ausgingen, dass das Fahrgespann bei dem Aufprall stark beschädigt wurde.