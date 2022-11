Amberg Unfallverursacher schiebt sich Weg für Flucht frei

Nach einem Unfall an einer Ampel hat ein Mann in der Oberpfalz auf ungewöhnliche Weise die Flucht ergriffen. Der 52-Jährige war nach Polizeiangaben vom Mittwoch bei Rotlicht in der Nähe von Amberg auf das vor ihm stehende Fahrzeug geknallt.

dpa