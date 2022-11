Polizei fassungslos „Unglaubliche Szenen“: Autos fahren nach Unfall auf A92 rückwärts über Autobahn

Mail an die Redaktion Nach einem Unfall auf der A92 bei Erding musste die Polizei zahlreiche Verkehrsverstöße feststellen. Foto: Symbolfoto dpa

Freising, Stadt.Zu „unglaublichen Szenen“ ist es laut Polizei am Samstag nach einem Unfall auf der A92 gekommen. Um dem Stau zu entgehen, fuhren Autos rückwärts über die Autobahn, wendeten - oder nutzten sogar die Rettungsgasse.

Um kurz vor 13.45 Uhr war zwischen Eching-Ost und Freising-Süd in Fahrtrichtung Deggendorf ein Lkw mit einem Auto zusammengestoßen. Für die Insassen endete der Unfall glimpflich, allerdings wurde der Tank des Lkw aufgerissen. Mehrere hundert Liter Diesel ergossen sich über die drei Fahrstreifen der Autobahn. Um die Fahrbahn zu reinigen, musste eine Spezialfirma anrücken; auch die Feuerwehren waren mit starken Kräften im Einsatz. Die Folge: ein langer Stau. Und ungeduldige Autofahrer.







Auf A92 durch Rettungsgasse: Taxifahrern droht Fahrverbot

So stoppte die Polizei bereits bei der Anfahrt zwei Taxifahrer, die sich durch die Rettungsgasse einen Platz an der Stau-Spitze erfahren wollten. Sie erwartet nun ein Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 200 Euro. Doch das war längst nicht alles, wie die Polizei am späten Samstagnachmittag mitteilt: So seien Autofahrer rückwärts über die Autobahn gefahren, um dem Stau zu entkommen. Einige hätten auch gewendet; Geisterfahrer-Warnungen im Radio waren die Folge. Dank eines Zeugen - er filmte das laut Polizei „unmögliche Verhalten“ - werden auch diese Autofahrer angezeigt.

Schwarzer BMW gesucht: Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht im Nachgang auch die Polizei: So gab der Lkw-Fahrer an, von einem schwarzen BMW abgedrängt worden zu sein. Wer Angaben machen kann, soll sich bei der Verkehrspolizei Freising, Tel. 08161/9520, melden.

