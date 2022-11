Dezember Uni-Klinik Erlangen erhält Post-Covid-Ambulanz

Das Universitätsklinikum Erlangen bekommt eine neue Ambulanz zur Behandlung von Post-Covid-Erkrankungen. Das teilte das bayerische Wissenschaftsministerium mit. Die interdisziplinäre Einrichtung solle Anfang Dezember starten. „Das Post-Covid-Zentrum am Uniklinikum Erlangen schließt eine Lücke in der Versorgung der Patientinnen und Patienten in Nordbayern“, erklärte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

dpa