Bildung Uni namens Emerenz Meier? In Passau ist eine Debatte über die Volksdichterin entbrannt. Ihr Name für die Hochschule wäre ein Alleinstellungsmerkmal.

Von Michaela Schabel

Merken

Mail an die Redaktion Emerenz Meier war eine emanzipierte Volksdichterin aus dem Bayerwald. Womöglich wird die Uni Passau nach ihr benannt. Foto: Emerenz-Meier-Haus-Vereins e.V.

Passau.In Passau diskutiert man derzeit über eine Namenspatronin für die Universität. Sie hätte damit in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal. Junge Universitäten haben oft keinen Namen, heißen schlicht nach dem Standort Universität Hamburg, Köln oder Regensburg, traditionsreiche alte Universitäten glänzen in der Regel mit Namenspatronen, ausschließlich Männernamen von Herrschern, großen Dichtern, Denkern und Forschern. Kein Wunder! Frauen blieben Jahrhunderte lang im Hintergrund, durften ihre Talente nicht weiterentwickeln.

Mit seinem Vorschlag einer „Emerenz-Meier-Universität Passau“ trifft Holm Putzke, Strafrechtsprofessor an der Universität und CSU-Kreischef mit Avancen zur Oberbürgermeisterwahl, voll ins mediale Interesse der Gleichberechtigungsdebatte. Für ihn ist es „höchste Zeit, diese Diskussion zu führen.“ Nach Putzke könnte damit die Universität eine Vorreiterrolle für ganz Deutschland bekommen, das Profil und den „schon jetzt hervorragenden Ruf“ der Universität Passau stärken.

Eine rebellische Namenspatronin

Er will die Thematik der Namenspatronin zum Thema machen. „Solche innovativen und progressiven Vorschläge eignen sich erfahrungsgemäß ganz wunderbar dazu, in Gremien zerredet zu werden.“ Leicht entsteht dabei der Eindruck, dass das politische Umfeld diese Diskussion in die Universität hineinträgt. Ein Frauenname wäre sicher ein Alleinstellungsmerkmal. Ob Emerenz Meier, eine sehr resolute und rebellische Volksdichterin aus dem Bayerischen Wald, die richtige Identifikationsfigur für eine Universität ist, wird unterschiedlich bewertet.

Wer sich mit Emerenz Meier auseinandersetzt, weiß, dass sie eine sehr emanzipierte Frau war, aber sich aufgrund ihrer einfachen Abstammung nicht so entwickeln konnte, wie es ihrem literarischen Talent entsprochen hätte. Für Friedeman Fegert, durch drei Buchpublikationen im Freyunger Lichtland-Verlag Experte in Sachen Auswanderungsforschung im Bayerischen Wald, wäre Emerenz Meier als Namenspatronin eine mutige Sache, denn „sie war eine sehr intellektuelle Frau, die sich mit sozialen Problemen auseinandersetzte und gegen die Machogesellschaft der USA kämpfte.“

Von den Sorgen und Nöten der Armen Bayerwald: Emerenz Meier (geboren 1874, gestorben 1928) wurde in Schiefweg, einem Ortsteil des heutigen Waldkirchen im Bayerwald, geboren. Sie wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. In ihren Erzählungen schilderte sie die Nöte der armen und benachteiligten Menschen.

Amerika: In Passau pachtete sie ein Wirtshaus. Dieses konnte sie nicht etablieren. Sie wanderte nach Chicago aus, wo sie die sozialen Missstände beobachtete und sich selbst als Kommunistin bezeichnete.

Museum: Im Geburtshaus von Emerenz Meier befindet sich jetzt ein Wirtshaus, zudem auch das Emerenz-Meier-Museum. Es erzählt die Geschichte „Born in Schiefweg“ – inklusive der Auswanderung aus dem Bayer- und Böhmerwald nach Amerika im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert.

Mühsal: In acht Themenräumen dieses Museums wird man über die „Mühsal“ , „Gabe“, „Auflehnung“, „Unruhe“, „Beziehungen“, „Projektion“, „Auswanderung“ und die „Neue Welt informiert.

„Wenn es in Landshut ein Hans-Carossa-Gymnasium gibt, warum sollte es dann in Passau keine Emerenz-Meier-Universität geben?“, so Christian Muggenthaler, freier Journalist, Autor und Organisator der Niederbayerischen Literaturtage in Landshut, wo er Emerenz Meier 2012 für die Öffentlichkeit entdeckte. „Postum wäre das ein Adelsprädikat für eine Autorin mit eigener Stimme und eigenem Ton, die letztendlich am Dünkel der Gebildeten gescheitert ist“. Heinz Pollak, Bürgermeister in Waldkirchen, gefällt es, dass eine Namenspatronin gesucht wird, besonders Emerenz Meier, da ihre Biografie große Parallelen mit der Gegenwart aufweist. Früher wanderten die Menschen aus, weil sie keine Zukunftsperspektiven sahen, heute wandern sie in die Großstädte ab.

Doch selbst in Waldkirchen, in dessen Ortsteil Schiefweg Emerenz Meier geboren wurde, stieß die Benennung des Gymnasiums vor fast zwei Jahrzehnten auf starken Widerstand. Johannes Gutenberg machte das Rennen. Erst Jahre später, als Emerenz Meiers Geburtshaus bereits in ein Auswanderungsmuseum verwandelt worden war, wurde die Mittelschule nach ihr benannt. Nicht nur die Rektorin Marita Schiller bezweifelt, ob der Name für die Identifikation der Universität Passau ausreiche. Jürgen Dupper, Oberbürgermeister von Passau, will dazu gar kein Statement abgeben.

Profil ohne Namen

Längst spiegeln die Namen nicht mehr das breite Spektrum ihrer Universitäten. Gerade junge Universitäten weiten ihr Profil ohne Einengung durch Namen. „In Regensburg ist das kein Thema“, erklärt Jan Kleine, Leiter des Präsidialbüros. „Wir sind froh, Universität Regensburg zu heißen, denn die Universität wurde auf die Initiative der Stadt gegründet.“

Ulrich Bartosch, ab April Nachfolger von Carola Jungwirth, der Präsidentin der Universität Passau, würde eine Namensdiskussion nicht eigens anstoßen, sie aber bei Interesse aufmerksam begleiten und in unterschiedlichen Foren diskutieren, weil es sicher sehr schwierig ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden.

Inzwischen wurde auch die Selige Gisela, einstige Königin von Ungarn, die im Kloster Niedernburg begraben liegt, als Alternative genannt. Das findet Rudolf Nerl, der Leiter der Gisela-Schulen, „völlig unangebracht“. Sie wird zwar in Ungarn als erste Königin sehr verehrt, wird allerdings weder in Passau noch überregional wahrgenommen.