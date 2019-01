Appell Uni Regensburg: Vielfalt statt Einfalt Präsident Udo Hebel pocht beim Neujahrsempfang auf den internationalen Geist am Campus. 2018 war ein erfolgreiches Jahr.

Von Florian Sendtner

Professor Dr. Udo Hebel (Mitte) führte viele Gespräche beim Neujahrsempfang an der Universität Regensburg.

Regensburg.Auf ein erfolgreiches Jahr 2018 blickte Uni-Präsident Udo Hebel beim Neujahrsempfang der Universität Regensburg zurück. „Mit dem RUN konnte der erste Forschungsbau in der Geschichte der Uni eingeworben werden“, betonte er. RUN steht für Regensburg Center for Ultrafast Nanoscopy. Das interdisziplinäre Zentrum für höchstauflösende und ultraschnelle Mikroskopie soll am Schnittpunkt der naturwissenschaftlichen Fakultäten gebaut werden – in unmittelbarer Nähe des Foyers Chemie, wo der Neujahrsempfang diesmal stattfand.

Viele Professorinnen berufen

Doch auch auf anderen „zentralen strategischen Handlungsfeldern“ sei man „wesentlich vorangekommen“, erklärte Hebel. Noch nie wurden seinen Worten zufolge in einem Jahr so viele Professorinnen berufen – eine positive Entwicklung, die angesichts der nach wie vor nicht zufriedenstellenden Anteile fortzuführen sei. Mit dem Heinz-Maier-Leibnitz-Preis für Alexey Chernikov und dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis für Rupert Huber (beide Physik) glänze die Regensburger Uni wie lange nicht mehr.

Eine junge Einrichtung Sechste Auflage: An der vor 50 Jahren gegründeten Uni Regensburg ist der Neujahrsempfang, der heuer zum sechsten Mal stattfand, eine relativ junge Einrichtung.

Unipräsident: Prof. Dr. Udo Hebel wurde 2016 für weitere sechs Jahre an die Spitze der Uni gewählt. Der 62-Jährige ist seit 1998 Inhaber des Lehrstuhls für Amerikanistik.

Hebel wies nach diesen und weiteren Erfolgsmeldungen indes ausdrücklich darauf hin, dass „nach oben offene Bilanzoptimierung oder rein quantitative Gewinnmaximierung oder Performancebewertung“ nicht die Leitlinien einer Universität sein könnten. In der Wissenschaft könne es nicht nach der Maxime (noch) schneller, (noch) höher, (noch) stärker oder eben auch noch teurer als alleinigem Gradmesser gehen. Das bedeute natürlich nicht, sich auf eine „Dabei-sein-ist-alles-Einstellung“ zurückzuziehen. Wettbewerbsbereitschaft in der wissenschaftlichen Konkurrenz verstehe sich von selbst. Als eines der anstehenden Projekte nannte der Unipräsident die Errichtung einer Fakultät für Informatik.

Menschen aus über 100 Ländern

Von entscheidender Bedeutung ist für Hebel der internationale Geist an der Hochschule: „Die humanistischen, toleranten und weltoffen-kosmopolitischen Werte und Ideen von Universität und Wissenschaft müssen mehr denn je einem dumpfen Rechtspopulismus entgegengesetzt werden.“ Die Uni habe daher zu Beginn des laufenden Semesters ein „offenes Bekenntnis zu Vielfalt und Diversität“ über die Eingänge gehängt: „An dieser Universität studieren, forschen, lehren und arbeiten 25 000 Menschen aus über 100 Ländern gemeinsam.“

