Hochschulen

Uni Würzburg bekommt 1,65 Millionen Euro

Für ein neues Projekt, das kleinere Unternehmen mit digitalen Techniken vertraut machen soll, hat die Universität Würzburg Fördergelder in Höhe von rund 1,65 Millionen Euro bekommen. Die Uni erhalte damit „die bisher höchste Fördersumme aus dem Europäischen Sozialfonds für ein Hochschulprojekt mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in Bayern“, sagte Wissenschaftsminister Ludwig Spaenle (CSU) laut Mitteilung am Mittwoch in München.